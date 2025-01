Neue Prime-Show "Dinner Club": Diese Stars gehen auf eine lustige, kulinarsiche Reise

Netflix präsentiert mit der Doku "Avicii: Ich heiße Tim" einen tiefen Einblick in das Leben des gefeierten Musikproduzenten. Die Dokumentation beleuchtet seine Karriere, kreative Prozesse und die Herausforderungen des Ruhms. Zusätzlich wird "Avicii – My Last Show" gezeigt, das sein letztes Konzert auf Ibiza dokumentiert.

Die deutschen A-List-Mimen Moritz Bleibtreu, Karoline Herfurth und Franka Potente machen ebenso mit wie die Top-Comedians Teddy Teclebrhan, Kurt Krömer und Fashion-Influencerin Caro Daur. Das Konzept der sechs jeweils 40 Minuten langen Folgen – alle sind ab 3. Januar streambar – ist denkbar einfach: In jeder Episode bereist einer der Promis gemeinsam mit dem Host der Sendung, dem Schweizer Drei-Sterne-Koch Andreas Caminada, ein Land und erkundet seine Küche. Am Ende der Folge werden die Teilnehmer dann von Caminada und dem "Länderexperten" mit einem Mehrgänge-Menü bekocht.

Natürlich geht es dabei nicht nur um Gerichte zum Nachkochen – was allein dank Caminadas Anrichtekunst schwierig werden dürfte. Es geht auch nicht darum, die Küche und Kultur eines Landes oder einer Region wie in einer Arte-Doku in Gänze zu verstehen. Vielmehr ist der deutsche "Dinner Club", die Adaption eines italienischen Originalformats, dazu da, den Promis intime Momente und Anekdoten zu entlocken, die man so noch nicht gehört hatte.