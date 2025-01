"Disintegration – Ein Album. Eine Band. Eine Generation": Hintergrundinfos zur spektakulären ARTE-Doku

In der Musikdokumentation, die ARTE erstmals auf Deutsch ausstrahlt, wird die Geschichte der einflussreichen britischen Band The Cure erzählt. Im Mittelpunkt steht ihr erfolgreichstes Album von 1989, das als Schlüsselmoment in ihrer musikalischen Entwicklung gilt.

Disintegration – Ein Album. Eine Band. Eine Generation. Dokumentation • 17.01.2025 • 21:40 Uhr

Es sind Songs wie "Friday I'm In Love", "Love Cats" oder "Lullaby", mit denen es The Cure in den Mainstream und die Dauer-Rotation der Radiosender schafften. Doch wie die neue ARTE-Dokumentation "Disintegration – Ein Album. Eine Band. Eine Generation." zeigt, stehen die heutigen Weltstars rund um Sänger Robert Smith eigentlich für die Negation der Charts.

The Cure war lange eine Wave- oder Gothic-Band, die das Außenseiter-Image pflegte – auch durch ein eher exzentrisches Auftreten. Smith hat sich auch im gereiften Alter von mittlerweile 65 Jahre nie von seiner wild auftoupierten Wuschelhaar-Frisur und dem maskenhaften, stark geschminkten Look verabschiedet. Cool und erfolgreich ist die Band noch heute.

"Ikonen des Anders-Seins" Das im November veröffentlichte neue Album "Songs Of A Lost World" wird in der Popwelt gefeiert. Denn es sind natürlich nicht Äußerlichkeiten, die die britische Band zu einem Ausnahmephänomen mit einer unverwechselbaren Klangwelt machten. The Cure gelang es immer, den Nerv der Zeit zu treffen und dabei Unsicherheiten, Todesängste und Weltschmerz nicht auszuklammern – im Gegenteil. Für ihre Fans boten sich stets enge Anknüpfungspunkte. "The Cure sind Ikonen des Anders-Seins, sie ermutigen Menschen, zu sich selbst zu stehen", sagt der britische Autor Simon Price.

Die neue Dokumentation von Tim Evers rückt nun das Album "Disintegration" in den Fokus, das 1989 herauskam – in einer Zeit großer Umbrüche in Europa. Eingebunden werden viele Freunde und Weggefährten der Band. So lernt man unter anderem den langjährigen Manager und Label-Chef Chris Parry sowie den Ex-Bassisten Phil Thornalley kennen, aber natürlich auch viele Fans und Unterstützer – auch aus Ländern, die sich einst hinter dem "Eisernen Vorhang" befanden, wo es auch seinerzeit schon glühende The-Cure-Anhänger gab.

Eingebunden ist das Band-Proträt in einen Themenabend, der um 22.35 Uhr mit dem Musikfilm "The Cure: Anniversary 1978-2018 – Live In Hyde Park London", den ARTE ebenfalls als TV-Premiere zeigt, fortgesetzt wird.

