"Ein Sommer in Italien": Kritik zum ZDF-Film mit Hanna Plaß und Corinna Kirchhoff

In den Kulissen von Apulien mit seinen schönen Städten und Stränden lässt sich gut munkeln. Die Sonne des Südens schaut in der Romanze "Ein Sommer in Italien" milde auf die Sorgen des ungleichen Frauengespanns Billie und Hella, die sich zur Reisepartnerschaft zusammengefunden haben. Hella (Corinna Kirchhoff) ist auf der Suche nach einem Fischer, in den sie sich vor nunmehr 45 Jahren verliebte. Jetzt will sie ihn wiederfinden, nachdem ihr Mann verstorben ist. Billie (Hanna Plaß), Krankenschwester von Beruf, hingegen hilft ihrer Freundin Ariane, einer Influencerin, vor Ort, ihre aufkeimende Melancholie zu überwinden.

Tragik und Liebesglück liegen auch in Apulien dicht beieinander, wie es die langlebige ZDF-Reihe "Ein Sommer in ..." programmatisch vorschreibt. Die "Travel-Influencerin" Ariane bringt modernes Flair in den Liebesreisestoff – ebenso wie ein Dating-Versuch, der erwartbar in die Irre führt. Viel Dialogtext (Buch und Regie: Stefanie Sycholt) hält die deutschen Frauen und ihre örtlichen Liebhaber einige Zeit am langen Haken. Sie brauchen eine geraume Strecke, bis ihr Liebeskarussell einigermaßen in die Gänge kommt. Und dann erst die Erinnerungen!