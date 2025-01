Schlagerstar bricht bei Generalprobe mit Atemnot zusammen: "Ich wäre fast erstickt"

"Es war 'beinahe'", schilderte die österreichische Schlagersängerin Pia Vanelly (48) die dramatische Situation, in die sie in der vergangenen Woche geriet. Sie brach bei einem Musik-Event mit Atemnot zusammen. Jetzt aber gehe es ihr wieder besser, wie sie der Agentur teleschau im Exklusiv-Interview verriet.

"Ich werde noch ein paar Tage zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben müssen", erklärte sie im Telefongespräch direkt aus dem Landkrankenhaus Villach, wo sie seit dem dramatischen Vorfall inklusive Notarzteinsatz und Krankentransport per Helikopter liegt. Es müssten noch weitere Tests gemacht werden. Immerhin, so Vanelly: "Mein Herz ist okay." Endlich entlassen werden könne sie "vermutlich am Freitag".