Kultshow "Bares für Rares" erstrahlt in neuem Glanz: Was steckt dahinter?

Am 20. Januar um 15:05 Uhr war im ZDF alles wie immer – und doch ein bisschen anders. In seiner gewohnt lockeren Art begrüßte Horst Lichter die Zuschauer bei "Bares für Rares". Wie immer ging es in der Show um Raritäten, die vor einem Expertenteam präsentiert werden. Die Bewerberinnen und Bewerber erhoffen sich, diese meistbietend verkaufen zu können. So weit, so bekannt. Das Ambiente war indes neu: Lichter präsentierte stolz den runderneuerten Händlerraum. "Na, ist das 'ne Granate?", fragte er.

Der Raum im Walzwerk von Pulheim (nordwestlich von Köln) hat nach wie vor die typische Backstein-Optik. Der Händlertisch steht nun aber nicht mehr auf einem Podest in der Ecke, sondern vor einem großen Fenster. Ein riesiger Kronleuchter links vom Tisch sorgt für zusätzliches Flair. Überhaupt ist alles heller und geräumiger. "Bei dieser Atmosphäre lässt sich auch das Geld besser rausgeben", so Lichters augenzwinkernder Hinweis an das fünfköpfige Händlerteam. Auch der Expertisenraum, in dem die mitgebrachten Gegenstände zunächst in Abwesenheit der Händlerinnen und Händler begutachtet werden, hat eine neue Optik. So prangt im Hintergrund nun eine rustikale Wendeltreppe.