Bill und Tom Kaulitz in den Hollywood-Bränden: "Etwas aus deinem Leben stirbt"

Bill und Tom Kaulitz schildern im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" die dramatischen Brände in Los Angeles und ihre persönlichen Erfahrungen. Während Tom bereits nach Hause zurückgekehrt ist, befindet sich Bill noch in Mexiko. Die Brände sind unter Kontrolle, doch der Schaden ist enorm.

"Es ist eine merkwürdige Stimmung hier", stellt Tom Kaulitz in der neusten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" über die momentane Situation in Los Angeles fest. Inzwischen ist der 35-Jährige in seine Wahlheimat zurückgekehrt, während Zwillingsbruder Bill aktuell noch in Mexiko verweilt. Die verheerenden Brände seien mittlerweile zwar unter Kontrolle gebracht, hätten aber "ganze Nachbarschaften" vernichtet.