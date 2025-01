"Bayerischer Filmpreis 2024": Infos zur Übertragung der Preisverleihung

Großes Kino im Theater: Einst fuhren hier königliche Kutschen vor, nun kommt die Prominenz mit edlen Limousinen an oder läuft gleich zu Fuß von der nahegelegenen U-Bahnstation herüber. Das Münchner Prinzregententheater erstrahlt im blauen Scheinwerferlicht für die BR-Gala "Bayerischer Filmpreis 2025", die Sandra Rieß moderiert. Mit Preisgeldern von insgesamt 300.000 Euro gilt die Ehrung nicht nur als prestigeträchtig, sondern auch als besonders großzügig dotiert. Allein der Gewinnerfilm des Abends darf sich über eine Zuwendung in Höhe von 100.000 Euro freuen. Da darf man schon mal festlich gestimmt – und besonders elegant gekleidet – sein.

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 verliehen, um die Bedeutung des Kinofilms als Kulturgut zu würdigen. Der Titelbestandteil "2024" bezieht sich darauf, dass die besten Werke und Leistungen des Vorjahres prämiert werden – auch in diesem Jahr werden dazu viele Festgäste aus Film, Fernsehen und Politik erwartet. Es werden Preise in insgesamt elf Kategorien vergeben.

Vosichtshalber schon mal Dankesreden üben sollten die Nominierten in den Hauptkategorien: Vorab gab die Bayerische Staatskanzlei bekannt, welche Beiträge ins "Bester Film"-Rennen gehen. Dort konkurriert unter anderem die BR-Koproduktion "Treasure – Familie ist ein fremdes Land" von Regisseurin Julia von Heinz mit Tim Fehlbaums "September 5" mit Leonie Benesch. Außerdem darf sich Nora Fingscheidts "The Outrun" mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle Hoffnungen auf einen Sieg machen.