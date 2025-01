Michael Hartl konnte "nur noch gebückt laufen": Schlagerstar meldet sich nach OP

Michael Hartl litt ein halbes Jahr unter schlimmen Bandscheibenschmerzen, die ihn in die Knie zwangen. Nun meldet sich der Schlagerstar nach der Operation.

Sechs Monate Schmerzen haben für Michael Hartl nun hoffentlich endlich ein Ende. "Tabletten, Tabletten, Tabletten" hätten ihn seit einem halben Jahr täglich begleitet, klagte der 75-Jährige nun gegenüber "Bild". Nur so ließen sich hartnäckige Bandscheibenschmerzen zumindest einigermaßen aushalten. Dank einer OP, der er sich am Mittwoch unterzogen hat, soll es jetzt aber endgültig vorbei sein mit den "wahnsinnigen Dauerschmerzen".

Marie Reim, Tochter von Michelle und Matthias Reim, spricht über ihren steinigen Weg zum Erfolg in der Schlagerbranche und ihren neuen Lebensabschnitt als Single.

Florian Silbereisen hat sich für einen ruhigen Wohnort entschieden. In der kleinen Gemeinde entspannt der Schlagerstar und versucht dort sein Privatleben zu schützen.

Der Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Florian Silbereisen

Nach dem Bandscheibenvorfall im Sommer sei die körperliche Verfassung von Michael besonders Ende 2024 zunehmend schlimmer geworden. "In Marokko, wo wir gerade noch zwei Wochen Urlaub gemacht haben, konnte Michael nur noch gebückt laufen", erinnerte sich Marianne gegenüber "Bild". Entsprechend seien sich schließlich beide einig gewesen, dass eine Operation unumgänglich sei.

Heino will nicht mehr zu Florian Silbereisen und Co.: "Ist mit Heino nicht mehr zu machen"

Weil aktuell noch Schongang für den Schlagerstar angesagt ist, müssen die Eheleute dieses Jahr ausnahmsweise auf ihren Besuch bei der traditionellen Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel verzichten. "Statt Remmidemmi gibt's jetzt Verwöhnprogramm daheim", gibt Marianne die Richtung vor. Dauerhaft ist bei den Schlagerstars aber nicht Ruhe und Entspannung angesagt. Bald will Marianne ihren Michael bei Sportübungen wieder fit machen: "Man muss sich quälen, wenn man gesund bleiben und keine Couch-Potato werden will."