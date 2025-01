"The Night Agent"-Star Gabriel Basso: "Isolation kann Menschen verrückt machen"

Gabriel Basso: Es ist unmöglich vorherzusehen, worauf die Leute reagieren werden oder was bei ihnen ankommt. Die Tatsache, dass die erste Staffel so gut ankam, vor allem in der ganzen Welt, wo es doch um die Politik und Verschwörungen rund um die Vereinigten Staaten ging, habe ich überhaupt nicht erwartet.

Nein, ich versuche immer, mein Bestes zu geben, also habe ich keinen zusätzlichen Leistungsdruck gespürt, nur weil die Zuschauerzahl so groß war. Es ging mir darum, etwas Großartiges für alle zu schaffen. Die Crew, von Bangkok bis New York, hat die Größe der Show verstanden und unglaubliche Sorgfalt und Energie in sie gesteckt.