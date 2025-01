Happy Birthday, Petra: Nachrichten-Ikone feiert 70. Geburtstag

Eines Tages kam auch für Petra Gerster der Tag, an dem sie Abschied nehmen musste – in ihrem Fall von der Nachrichtensendung "heute" im Mai 2021. Es waren auch bewegende Augenblicke für die Zuschauer: Wie Gerster in ihrer letzten Sendung mit dem Einspieler überrascht wurde, der ihre Laufbahn würdigte. Wie Kollege Norbert Lehmann ihr einen Blumenstrauß überreichte – für 3.661 Sendungen, die sie in 23 Jahren moderierte. Und wie Gerster schließlich, mit Tränen in den Augen, mit einem Satz des ehemaligen Fußball-Trainers Dragoslav Stepanović Ade sagte: "Lebbe geht weida".