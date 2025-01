Grünen-Chef wirft Merz Wählertäuschung vor: "Er produziert damit wissentlich eine ganz große Enttäuschung"

Nach der tragischen Messerattacke in Aschaffenburg, die zwei Menschen das Leben kostete, fordert CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz durchgreifende Maßnahmen. Grünen-Chef Felix Banaszak zeigt sich bestürzt und kritisiert die Vorschläge von Merz als Wählertäuschung.

"Niemand nimmt das schulterzuckend hin": Nach dem Messerangriff in Aschaffenburg, der einem zweijährigen Kind und einem 41-jährigen Mann das Leben kostete, äußerte sich Grünen-Chef Felix Banaszak am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin" bestürzt. Die Attacke sei eine "Zäsur", betonte der Politiker. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, die Forderungen von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz nach einem Einreiseverbot und schärferen Abschiebungsregelungen zu verurteilen.

"Was Herr Merz fordert, wird dieser Lage überhaupt nicht gerecht", kritisierte Banaszak. "Wir wissen, dass ein Großteil davon weder europarechts-, noch verfassungskonform ist." Noch dazu sei Merz nicht gesprächsbereit. Dabei würden sich auch die Grünen eine "Zeitenwende in der Sicherheitspolitik" wünschen, wie der 35-Jährige betonte. In puncto Informationsaustausch zwischen den Behörden und der rechtzeitigen Gefahrenerkennung seien "offensichtlich Fehler gemacht worden", räumte Banaszak ein.