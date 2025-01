Jürgen Milski rechnet mit Reality-Stars ab: "80 Prozent gehören zum Psychologen"

Vor 25 Jahren wurde Jürgen Milski durch seine Teilnahme an Big Brother bekannt. In einem Interview spricht er über die Schwierigkeiten, die der plötzliche Ruhm ihm beschert hat und kritisiert die aktuelle Reality-TV-Landschaft.

Von "Der Bachelor" über "Make Love, Fake Love" bis "Forsthaus Rampensau": Im deutschen Fernsehen wimmelt es nur so von Reality-Formaten. Der Grundstein für dieses bis heute erfolgreiche Genre legte vor 25 Jahren die erste Staffel von "Big Brother". Ein Star der ersten Stunde steht auch heute noch im Rampenlicht: Jürgen Milski. Dabei wollte er eigentlich nie berühmt sein, wie er im Interview mit "yeswe.koeln" erklärte. Doch der enorme Erfolg der TV-Sendung machte ihn schlagartig zum Star.

"Das hat mir alles Angst gemacht", räumte der 61-Jährige in der Rückschau ein. Kurz nach dem Ende der Show habe er zu Hause beim Bäcker Frühstück holen wollen. "Ich bin nur bis zur Bushaltestelle gekommen und wurde dann umkreist", erinnerte er sich. Diese Einschnitte in sein Privatleben hätten zur "schlimmsten Zeit meines Lebens" geführt: "Ich konnte nicht mehr normal einkaufen gehen, nicht mehr mit meiner Tochter auf den Spielplatz." Sein "kleines, zufriedenes Leben" sei nach der Teilnahme an "Big Brother" passé gewesen: "Das habe ich komplett zerstört."