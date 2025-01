Die Überraschung! Zieht Inka Bause ins Dschungelcamp ein?: "völlig legitim"

Am 24. Januar ist es so weit - die RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" oder kurz gesagt "Das Dschungelcamp" startet in die neue Staffel. Auch in diesem Jahr haben einige Promis mit ihrer Teilnahme überrascht. So ist Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, wie auch Ex-GZSZ-Star Nina Bott mit von der Partie. Bekanntlich stehen weitere Prominente bereit, für den Fall, dass ein Nachrücker gebraucht wird. Wird Inka Bause demnächst ihr "Dschungelcamp"-Debüt feiern?

Inka Bause über ihren möglichen "Dschungelcamp"-Einzug

"Alles, was Erfolg hat, über Jahre, hat seine Daseinsberechtigung. Wenn etwas so lange Erfolg hat, wie das 'Dschungelcamp' dann befriedigt dieser Dschungel irgendein Bedürfnis. Das finde ich dann völlig legitim", gibt es die Anerkennung der 56-Jährigen für das RTL-Format. Selbst einmal in den australischen Busch zu ziehen und sich dort den Ekel-Prüfungen zu unterziehen, schließt Inka Bause allerdings aus. "Niemals! Es soll jeder machen, was er möchte, aber ich gehe da niemals in meinem Leben hin", so die klare Antwort der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin. Da hilft es RTL wohl auch nicht, mit viel Geld zu locken. "Geld ist für mich nie das Argument, etwas zu tun und löst auch keine Moral auf", versichert Inka Bause im Gespräch mit prisma. So wird das "Dschungelcamp" auch in Zukunft auf die gebürtige Leipzigerin verzichten müssen.