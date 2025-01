Ehekrise bei den Heisers: Jetzt packt Gerald aus

Im Dezember überraschte Anna Heiser ihre Fans mit einem ehrlichen Posting auf Instagram, das für Aufsehen sorgte. "Wir haben uns (noch) nicht getrennt," schrieb die zweifache Mutter und ließ damit Raum für Spekulationen. Seitdem hielt sie ihre Follower regelmäßig auf dem Laufenden, sprach offen über die Schwierigkeiten ihrer Ehe und den finanziellen Druck, der auf ihrer Farm in Namibia lastet. Doch während Anna kämpferisch und verletzlich zugleich ihre Sicht der Dinge schilderte, blieb Gerald zunächst still – bis jetzt.

Geralds erste Worte zur Krise

Am 21. Januar 2025 brach Gerald endlich sein Schweigen. Anlass war die Jubiläumsshow "20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen", in der die Heisers ebenfalls zu Gast waren. Dort sprach Gerald vor allem über die dramatischen Folgen zweier Dürrejahre in Folge, die ihre Farm hart getroffen haben. "Wenn wir Annas Einkommen nicht hätten, wäre es mit der Farm wahrscheinlich schon zu Ende," erklärte der Landwirt offen.