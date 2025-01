Tränen im Dschungelcamp: Warum Maurice Dziwaks Stofftier so wichtig ist

Reality-Star Maurice Dziwak sorgt im Dschungelcamp für Aufsehen: Sein geliebtes Stofftier "Schnuffel" musste er aufgrund eines Regelverstoßes abgeben. Doch für Maurice hat der Hase eine besondere Bedeutung - Warum er sein Stofftier so arg vermisst, erklärte nun die Mutter des Reality-Stars.

Im RTL-Dschungelcamp fiel Reality-Star Maurice Dziwak bislang durch einen großen Gerechtigkeitssinn auf – sowie durch die übergroße Liebe zu seinem Kuschelhasen "Schnuffel". Der Plüschsympathieträger ist einer der beiden "Luxusartikel", die jeder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidat mit ins Camp nehmen durfte. Nach einer Vielzahl von Regelverstößen wurden die Gegenstände jedoch in der am Dienstag gezeigten fünften Folge eingesammelt.

Für Maurice Dziwak, der seinen Schnuffel zunächst behalten durfte, nach einem neuerlichen Regelverstoß von Sam Dylan aber doch abgeben musste, war das Ganze ein herzzerreißendes Drama. "Ich will den nicht abgeben. Ist doch schwer genug für mich, überhaupt hier zu sein", schluchzte der 36-Jährige unter Tränen und barmte: "Tut ihn in eine Tüte und lasst ihn nicht dreckig werden!" So viel Herzschmerz eines erwachsenen Mannes wegen eines Stofftiers? Da wunderte sich nicht nur Mit-Camper Pierre Sanoussi-Bliss.