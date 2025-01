Doku-Serie "Die Derbys": Fußball als konkurrierendes Lebensmodell?

Der Begriff Derby geht wohl auf ein mittelalterliches Sportereignis zurück. Es fand jedes Jahr in Ashbourne, einer Stadt in der englischen Grafschaft Derbyshire, statt. Dabei duellierten sich ab dem 12. Jahrhundert die Einwohner in einem Rugby-ähnlichen Spiel. Im Falle der Fußballduelle, die in der Filmreihe vorgestellt werden, liegen die Ursprünge der Rivalität durchaus in gesellschaftlichen Unterschieden begründet. In der Episode "Das Old Firm in Glasgow" geht es um eine Glaubensfrage: Königsblaue Protestanten, die Rangers-Anhänger, treffen auf irisch-stämmige Grün-Weiße, in der Regel Katholiken. Durch die Stadt verläuft eine Linie, Glasgow ist sozusagen geteilt. Aber hält diese Linie auch in Zeiten, da klassische Religionszugehörigkeit im Leben der Menschen eine immer geringere Rolle spielt?