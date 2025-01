"One Life – Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt": Kritik zum Drama mit Anthony Hopkins

Anthony Hopkins brilliert in "One Life" als Nicholas Winton, der 669 Kinder vor dem Holocaust rettete. Ein Film über Mut und Menschlichkeit, jetzt im ZDF zu sehen.

"Wenn etwas nicht unmöglich ist, dann muss es einen Weg geben": Das soll das Lebensmotto von Nicholas Winton gewesen sein, einer stillen britischen Heldenfigur aus der Zeit, als Hitler und sein Terror-Regime die gesamte Welt ins Chaos stürzten. 1938, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, rettete Winton insgesamt 669 Kinder vor dem Holocaust. 2014 veröffentlichte seine Tochter Barbara Winton die Biografie "If it's not impossible ...". Schon mehrfach wurde die Geschichte von Nicholas Winton verfilmt, zuletzt in Form des Dramas "One Life", das jetzt als Free-TV-Premiere im ZDF-"Montagskino" zu sehen ist – mit Anthony Hopkins als Hauptdarsteller.