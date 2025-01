"Wie geht's, Deutschland?": Alle Infos zum ARD-Livetalk vor der Bundestagswahl

Wohnen, Pflege, Altersvorsorge, Klimawandel, Bildung, Migration, zudem weltweit Kriege und Krisen: An Problemen und Herausforderungen mangelt es dieser Tage wahrlich nicht. Was die Menschen in Deutschland derzeit am meisten bewegt, fragt man sich knapp einen Monat vor der Bundestagswahl natürlich allerorten. Warum also nicht einfach die Bürgerinnen und Bürger selbst zu Wort kommen lassen? Im bereits aus den Vorjahren bekannten ZDF-Format "Wie geht's, Deutschland?" stellen sich die hiesigen Spitzenpolitiker den Fragen der Bevölkerung – und begegnen so mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs den dringlichsten Problemen im Land.