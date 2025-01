Emotionale Botschaft bei der ARD: Viel Lob für veränderten "Tagesschau"-Beginn

Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz änderte die ARD den Start der "Tagesschau". Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende, sprach bewegende Worte an die Zuschauer und erhielt viel Lob für ihre starke Botschaft.

Der Ablauf der "Tagesschau" im Ersten ist eigentlich immer gleich: Pünktlich um 20 Uhr ertönt der berühmte Gong, ehe eine weibliche Stimme aus dem Off ankündigt: "Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der 'Tagesschau'". Anschließend schwenkt die Kamera ins Studio und ein Nachrichtensprecher oder eine Nachrichtensprecherin der ARD begrüßt das TV-Publikum. Diesmal kam es allerdings zu einer Änderung des üblichen Beginns der Sendung.

Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 erschien nach dem Gong um 20 Uhr nicht etwa ein Nachrichtensprecher auf der Bildfläche, sondern die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer.

"Was war, können wir nicht mehr ändern, aber es darf nie wieder geschehen. Die Demokratie und die Menschlichkeit. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut, es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle gleich. Wir kommen auf die gleiche Art und Weise zur Welt, also respektiere die Menschen", widmete sie sich mit rührenden Worten an die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer.