Von "Adam sucht Eva" zu "Stranger Sins": Natalia Osadas Reality-Karriere

Natalia Osada startete ihre Karriere als Visagistin, bevor sie die deutsche Reality-TV-Landschaft eroberte. Ihr erster Fernsehauftritt war 2012 in der RTLZWEI-Sendung "Das Aschenputtel-Experiment". Ein Jahr später nahm sie an der Show "Catch the Millionaire" teil, und feierte so ihren ersten großen Erfolg als Reality-Sternchen. Ein Jahr später nahm sie an der ersten Staffel von "Promi Big Brother" teil und erreichte dort den zweiten Platz.

Mit dem Protzer bei "Adam sucht Eva" Richtig spannend wurde es aber erst 2017: Da nahm Natalia Osada an der mittlerweile abgesetzten RTL-Datingshow "Adam sucht Eva" teil – in der alle Kandidaten nackt antraten. Hier lernte die Visagistin den Protzmillionär Bastian Yotta kennen und verliebte sich Hals über Kopf. In der Show schwärmte sie ununterbrochen: "Basti ist definitiv ein Traummann, er bringt alles und noch mehr mit, was eine Frau sich nur wünschen kann – ich habe einfach den Jackpot geknackt!" Und auch der Macho schien zufrieden: "Als wir uns das erste Mal gesehen haben, war für mich schon klar: Natalia ist die Richtige", war sich Bastian sicher. Zum Schluss wurde das Paar von den anderen Teilnehmern sogar zum "Adam sucht Eva"-Pärchen des Jahres gekürt.

Doch lange hielt die Beziehung nicht: Nachdem die beiden offiziell im November 2017 ein Paar wurden, war im Dezember schon wieder Schluss. Im Jahr 2020 beendete RTL dann die Zusammenarbeit mit Bastian Yotta, nachdem Vorwürfe der Tierquälerei gegen den Reality-Darsteller laut wurden.



Natalia Osada und Bastian Yotta bei "Adam sucht Eva" im Jahr 2017 (Fotoquelle: MG RTL D)

Mit dem Ehemann bei "Stranger Sins" Doch Natalia wollte es noch einmal mit einem Mann bei RTL versuchen; seit Januar 2025 ist die mittlerweile 34-Jährige mit ihrem Ehemann Jiorgos Triadis in der 2. Staffel der Erotik-Show "Stranger Sins" zu sehen; die beiden hatten 2021 geheiratet. Die Handlung der Sendung beschreibt der Kölner Sender so: "In Mexiko geht es in Sachen Sex-Experiment in die nächste Runde. Ganz nach dem Motto „Sex ist die schönste Hauptsache der Welt”, lassen sich sieben neue Paare mit ihren individuellen sexuellen Problemchen und erotischen Fantasien auf das außergewöhnliche Spiel mit Lust und Erotik ein." Auch Natalia und Jiorgos wollen durch ihre Teilnahme wieder mehr Stimmung in ihr Schlafzimmer bringen. Dabei scheuen sich die Macher der Sendung nicht davor, sehr explizite Szenen zu zeigen.



Natalia und ihr Ehemann Jiorgos bei "Stranger Sins" (Fotoquelle: RTL)