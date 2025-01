Der Aufstieg des neuen alten US-Präsidenten: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche

Diese Woche erscheinen spannende Neuheiten auf DVD und Blu-ray. Erlebe Donald Trumps frühe Jahre in "The Apprentice", die intensiven Auschwitz-Prozesse in "Die Ermittlung" und die visuell beeindruckende Geschichte von "Das Flüstern der Felder".

Wenn man ein Biopic über eine bedeutende Persönlichkeit der Zeitgeschichte dreht und diese hetzt dann direkt die Anwälte los, um gegen die "eklatant falschen Behauptungen" in besagtem Film vorzugehen, dann ist das in der Theorie natürlich nicht schön. Aber vielleicht haben sich Regisseur Ali Abbasi und sein Team in diesem speziellen Fall sogar ein bisschen gefreut. Eine große Überraschung kann die Wut des Porträtierten jedenfalls nicht gewesen sein: "The Apprentice – The Trump Story" erzählt von Donald Trumps Aufstieg in den 70er- und 80er-Jahren. Knapp zwei Wochen nach erneuten Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident erscheint die Filmbiografie nun ebenso wie der Spielfilm "Die Ermittlung" (basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von Peter Weiss) und der bildgewaltige Trickfilm "Das Flüstern der Felder" auf DVD und Blu-ray.

"The Apprentice – The Trump Story" (VÖ: 31. Januar) Der neue US-Präsident Donald Trump saß bereits von 2017 bis 2021 im Weißen Haus, aber eine große Nummer war er bekanntlich auch schon viel früher. Nicht als Politiker, sondern als Geschäftsmann – als Macher in der Immobilienbranche der 70er- und 80er-Jahre. Ali Abbasi ackert die Zeit von damals noch einmal intensiv durch, in diesem Fall im massentauglichen Biopic-Format. Sebastian Stan verkörpert in "The Apprentice – The Trump Story" den jungen Donald Trump. Jeremy Strong spielt eine weitere zentrale Rolle als Roy Cohn, der einstige Anwalt und Mentor von Trump. Im Film erklärt Cohn seinem "Lehrling", wie man Erfolg im Leben hat. Donald Trump hätte diesen Film, der kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2024 in die Kinos kam, gerne verbieten lassen. Weil das, was Abbasi da zeigt, in vielen Momenten kein besonders gutes Licht auf ihn wirft. Für großes Aufsehen sorgte vorab unter anderem eine Vergewaltigungsszene mit Beteiligung von Ivana Trump (Marija Bakalowa). Die Macher von "The Apprentice" stimmen erwartungsgemäß übrigens nicht überein mit Trumps Einschätzung zu den "eklatant falschen Behauptungen". Kurz nach dem Eingehen einer Unterlassungsaufforderung erklärten die Produzenten: "Der Film ist ein faires und ausgewogenes Porträt des ehemaligen Präsidenten. Wir möchten, dass ihn jeder sieht und sich dann eine Meinung bildet."

Preis DVD: circa 18 Euro

US/CA, 2024, Regie: Ali Abbasi, Laufzeit: 120 Minuten

Auch digital erhältlich ab 11,99€ – wir zeigen dir, wo:

"Die Ermittlung" (VÖ: 31. Januar) Mag sein, dass manche bei diesem Film nicht bis zum Ende durchhalten. Und das liegt nicht an der Spielzeit von insgesamt vier Stunden. Von 1963 bis 1965 fanden die ersten Frankfurter Auschwitzprozesse statt, bereits im Jahr 1965 brachte Peter Weiss im Rahmen einer breit angelegten Ring-Aufführung (unter anderem in London) sein berühmtes Theaterstück "Die Ermittlung" auf die Bühne, das auf Protokollen der Prozesse basierte. Knapp 60 Jahre später hat Regisseur RP Kahl einen Film daraus gemacht. "Dokumentarisches Theater", so nennt sich der Stil, mit dem Peter Weiss seinerzeit arbeitete. RP Kahl blieb bei seiner Inszenierung dicht dran an diesem Konzept und bricht so auch klar mit den Konventionen des modernen Kinos. Seine "Ermittlung", umgesetzt mit Promi-Schauspielern wie Tom Wlaschiha und Christiane Paul, setzt auf eine minimalistisch-reduzierte Ausstattung und wirkt in vielen Momenten eher wie ein Theaterstück als wie ein Film. Zur besonderen Wirkung trägt auch der bewusst nüchterne und doch immer wieder erschütternde Vortrag der Darstellerinnen und Darsteller bei, wenn sie als Zeugen ihre Erfahrungen und Erlebnisse schildern.

Preis DVD: circa 18 Euro

DE, 2024, Regie: RP Kahl, Laufzeit: 240 Minuten

Aktuell auch im Streaming-Abo von Wow erhältlich:

"Das Flüstern der Felder" (VÖ: 30. Januar) Mit "Loving Vincent", einem atemberaubenden Mix aus Animation und Malerei, gelang Dorota Kobiela und Hugh Welchman 2017 ein ganz großer Wurf, für den sie unter anderem mit Nominierungen bei den Golden Globes und der Oscarverleihung belohnt wurden. Ein ganzer Film, dargestellt mit Gemälden im Stile Vincent van Goghs – spektakulär! Jetzt präsentieren Kobiela und Welchman ein neues Filmprojekt, und auch diesmal erwartet das Publikum wieder ein echter Bilderrausch: "Das Flüstern der Felder" stützt sich auf den Romanklassiker "Die Bauern", für den Wladislaw Reymont 1924 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Aufgeteilt in vier Kapitel (Frühling, Sommer, Herbst, Winter), erzählt die filmische Adaption von der jungen Jagna, die im ländlichen Polen des 19. Jahrhunderts für die Liebe kämpft – und gegen das Patriarchat. Sie hat dem rebellischen Antek ihr Herz geschenkt, soll aber stattdessen Anteks Vater heiraten, den mächtigsten Bauern im Dorf. Zunächst mit echten Schauspielern gedreht (in der Hauptrolle: Kamila Urzedowska), ließen die Macher hinterher alle Bilder in mühsamer Handarbeit nachmalen. Über 100 Künstlerinnen und Künstler arbeiteten insgesamt 200.000 Stunden lang an dem Film, der sich visuell an polnischer Malerei des 19. Jahrhunderts orientiert und von Polen zuletzt auch als Beitrag für den Auslands-Oscar eingereicht wurde.

Preis DVD: circa 15 Euro

PL/RS/LT, 2023, Regie: Dorota Kobiela/Hugh Welchman, Laufzeit: 111 Minuten