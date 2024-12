Welche Länder hat Florian Silbereisen mit dem „Traumschiff“ bereist?

Seit 2019 spielt Florian Silbereisen Max Parger, den Kapitän vom „Traumschiff“. Die Neujahrsfolge 2025 wird sein 20. Einsatz auf der Kommandobrücke des TV-Dampfers sein. Selbstverständlich hat der Schlagersänger, Moderator und Schauspieler dabei viel von der Welt gesehen. Hier erfährst du, welche Destinationen das „Traumschiff“ mit Silbereisen bislang angefahren hat.

Erste Reise als Schiffsoffizier Nur eingefleischte „Traumschiff“-Fans werden sich erinnern, dass Florian Silbereisen seine Karriere in der Serie nicht als Kapitän begonnen hat. Schon 2017 war er erstmals an Bord – als Schiffsoffizier Florian Barner an der Seite des damaligen Kapitäns Victor Burger (Sascha Hehn). In der Folge, die das ZDF am 16. April 2017 ausstrahlte, fuhr das „Traumschiff“ ins ostafrikanische Tansania. Das Land hat rund 61 Millionen Einwohner und ist seit 1961 unabhängig vom Vereinigten Königreich. An der flachen Küste ist das Klima tropisch, in den Bergen dagegen gemäßigt.

Als Florian Barner lebte Silbereisen in seiner Debütfolge ein Doppelleben: Er möchte gerne weiterhin zur See fahren, ist aber auch ein leidenschaftlicher Sänger und träumt von einer musikalischen Laufbahn. Mit seinen beiden Bandkollegen, die mit an Bord sind, probte er heimlich, damit es Kapitän Burger nicht mitbekommt. Für die abschließende Gala engagierte der Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt) das Trio, das als Florian und seine Jungs den Song „Du schaffst das schon“ zum Besten gab. Bei Silbereisens Mitstreitern handelte es sich übrigens um Jan Smit und Christoff de Bolle, die zu dieser Zeit mit Silbereisen die tatsächlich existierende Band KLUBBB3 bildeten.

Debüt als Kapitän Parger Nach dem Ausstieg von Sascha Hehn beim „Traumschiff“ wurde 2019 die Stelle des Kapitäns vakant. Eine Folge lang übernahm der Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) die Führung und galt auch als Favorit auf die dauerhafte Besetzung der Position. Allerdings entschied sich die Reederei für frisches Blut – in Form von Max Parger. In dieser Rolle kehrte Florian Silbereisen nach zwei Jahren auf das „Traumschiff“ zurück. Seine erste Reise als Verantwortlicher führte auf die Insel Antigua, die zum karibischen Staat Antigua und Barbuda gehört. Rund 84.000 Menschen leben auf der Insel, die sich vor allem durch ihre schönen Strände und die von Palmen geprägte Landschaft auszeichnet. Die Folge „Antigua“ zeigte das ZDF zu Weihnachten 2019.

Wenige Tage später lief auch schon die zweite Episode mit Max Parger alias Florian Silbereisen am Steuerrad. Der Film zum Neujahr 2020 führte Schiff, Crew und Passagiere nach Kolumbien. Das Land im Norden von Südamerika hat rund 51 Millionen Einwohner und weist ein tropisches Klima auf. Zudem gehört es zu den Ländern der Welt mit der größten Artenvielfalt.

Zwei weitere „Traumschiff“-Episoden folgten im Jahr 2020. Im April lenkte Max Parger das Schiff nach Marokko im Nordwesten von Afrika. Das Land liegt sowohl am Atlantik als auch am Mittelmeer. Unter anderem begab sich Kapitän Parger mit Hanna Liebhold (Barbara Wussow), der Hoteldirektorin auf dem Schiff, auf einen Landgang und fuhr mit ihr in der marokkanischen Wüste Ski. Die Weihnachtsfahrt 2020 brachte das „Traumschiff“ nach Kapstadt, den Sitz des Parlaments von Südafrika.

Die „Traumschiff“-Reisen 2021 und 2022 Drei Fahrten unternahm das „Traumschiff“ im Jahr 2021. Zu Neujahr legte es in Richtung Seychellen ab. Der Inselstaat im Indischen Ozean hat rund 100.000 Einwohner und besteht aus mehr als 100 Inseln, die eine reichhaltige Flora und Fauna aufweisen. Im April 2021 ging es auf die Malediven – genauer: auf das Thaa-Atoll. Bekannt ist es auch als Kolhumadulu-Atoll, es besteht aus 62 Inseln, von denen lediglich 13 bewohnt sind. Und zu Weihnachten 2021 begab sich das „Traumschiff“ in den europäischen Norden: nach Schweden. In dem Land, das rund zehn Millionen Einwohner hat und ein kaltgemäßigtes Klima aufweist, absolvierte Max Parger mit den Crew-Mitgliedern Grimm, Liebhold und der neuen Bordärztin Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) Teambuilding-Maßnahmen.

2022 standen die folgenden vier Reisen mit dem „Traumschiff“ auf dem Plan:

Neujahr: Namibia

April: Mauritius

November: Lappland

Weihnachten: Coco Islands Die Fahrten vom „Traumschiff“ 2023 Den Auftakt ins „Traumschiff“-Jahr 2023 bildete die Neujahrsreise zu den Bahamas. Der Inselstaat im Atlantik besteht aus über 700 Inseln, von denen jedoch nur 30 bewohnt sind. Die rund 400.000 Einwohner erleben selten Temperaturen von weniger als 20 °C. Im April 2024 steuerte Kapitän Max Parger das „Traumschiff“ nach Vancouver. Die kanadische Großstadt liegt malerisch zwischen einem als Straße von Georgia bezeichneten Meeresarm und den North Shore Mountains.

Im November 2023 fuhr das „Traumschiff“ nach Walvis Bay an der Walfischbucht in Namibia. Die drittgrößte Stadt des Landes hat rund 100.000 Einwohner. An Bord des Schiffes wurden ein Baby und ein Hinweis gefunden, dass es das Kind von Kapitän Parger ist. Während der abstritt, dass dies der Fall ist, wuchs das Baby der gesamten Crew ans Herz. Die Weihnachtsreise vom „Traumschiff“ führte nach Utah – einem US-Bundesstaat, der rund 1.000 Kilometer von der Küste entfernt ist. Dafür legte das Schiff in Los Angeles an, wo die Reise von Gästen und Crew per Flugzeug nach Utah weiterging. Kapitän Parger und Staff-Kapitän Grimm begaben sich von dort aus mit einem Freund von Grimm per Motorrad durch das Monument Valley.

Die „Traumschiff“-Reisen 2024 Der Jahresbeginn 2024 hielt für das „Traumschiff“ ein Jubiläum bereit: Zur 100. Episode ging es nach Nusantara, die Hauptstadt von Indonesien, die erst im Februar 2022 gegründet wurde. Sie ersetzt die bisherige Hauptstadt Jakarta, die überbevölkert und zudem vom steigenden Meeresspiegel bedroht war. Kapitän Parger brachte für die Reise seine Bekanntschaft Veronika Bruckner (Wanda Perdelwitz) an Bord und gestand ihr seine Liebe.

Ende März 2023 reiste das „Traumschiff“ nach Phuket in Thailand. Die Stadt hat rund 75.000 Einwohner, ihre Architektur vermengt Gebäude aus der portugiesischen Kolonialzeit mit chinesischen Einflüssen. Kapitän Parger und Staff-Kapitän Grimm wollten an der thailändischen Küste eigentlich kiten, haben aber vergessen, einen Termin zu reservieren.

Ende 2024 und Anfang 2025 unternehmen Kapitän Parger und das „Traumschiff“ schließlich drei weitere Reisen an folgende Ziele: