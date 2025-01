So läuft die Therapie von Anna und Gerald: "aufwühlend und unglaublich anstrengend"

Kein Glück für Anna und Gerald

Schon seit längerem ist bekannt, dass das "Bauer sucht Frau"-Paar mit ihrem Bauernhof in Namibia in der Krise stecken: Trockenheit, Zinssteigerung und fehlerhafte Wassermessungen brachten Anna und Gerald an ihre Grenzen. Kurz darauf verkündeten sie dann eine weitere Hiobsbotschaft, denn das Paar steckt offenbar in einer tiefen Ehekrise, wie Anna Heiser auf Instagram verriet: „Wir sind dabei uns zu verlieren […]. Es ist ein Satz, den ich mir nie hätte vorstellen können zu fühlen - und doch beschreibt er unsere Realität.“