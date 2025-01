Show-Legende Max Schautzer: ein Rückbick auf seine Karriere

Schadenfreude ist doch eine tragfähige Freude – zumindest wenn sie von einem so hochanständigen Menschen wie Max Schautzer kredenzt wird. Auf dieser Annahme basierte jahrelang das Erfolgskonzept von "Pleiten, Pech und Pannen". Nun ist der frühere Moderator der Unterhaltungsshow im Alter von 84 Jahren "nach kurzer schwerer Krankheit" gestorben, wie Schautzers Schauspielagentur am Mittwoch bestätigte.

Max Schautzer war zuletzt vor allem auf der Theaterbühne aktiv

Auch mit anderen TV-Sendungen feierte Max Schautzer große Erfolge – darunter "Alles oder nichts", "Allein gegen alle", Die goldene Eins" und "Ein Platz an der Sonne". 2004 wurde Schautzer, damals 63 Jahre alt, von der ARD aus Altersgründen als Moderator der Sendung "Immer wieder sonntags" geschasst – was ein empörtes Medienecho hervorrief. Schautzer war seither vor allem als Theaterschauspieler aktiv. Auf der Bühne stand der studierte Wirtschaftswissenschaftler in Städten wie München, Düsseldorf und Berlin.