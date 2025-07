Florian Silbereisen als Traumschiff-Kapitän: So denkt Roland Kaiser!

2019 war Florian Silbereisen das erste Mal als "Traumschiff"-Kapitän zu sehen. Eine damalige Umfrage von „t-online.de“ ergab, dass nicht einmal jeder siebte TV-Zuschauer (13,2 Prozent) den Moderator für die richtige Besetzung halte. Als „totale Fehlbesetzung“ bezeichnete Ex-„Traumschiff“-Hostess Heide Keller den neuen Chef an Bord des "Traumschiffs". Roland Kaiser kennt Florian Silbereisen seit Jahren und hat in einem Interview seine Einschätzung zu dem Thema gegeben.

Florian Silbereisen und Helene Fischer galten einst als Traumpaar des Schlagers. Auch nach der Trennung bleibt dem Schlagerstar seine Ex-Freundin in Form eines Tattoos auf seinem Arm erhalten. Des Öfteren musste der 43-jährige das Tattoo bereits verstecken. Ist nun die Zeit gekommen, das Bild auf seinem Körper entfernen zu lassen?

So gut verstehen sich Florian & Helene: "komme immer gerne zu euch"

In einem Interview wurde Roland Kaiser gefragt, wie er die Leistungen von Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Prager bewertet. Der 43-Jährige wird seit seinem Einstieg in die ZDF-Kultserie immer wieder mit Kritik konfrontiert. "Er muss in der Rolle ja auch nicht Shakespeare oder Schiller oder Goethe spielen. Er muss einen Kapitän darstellen", kann Roland Kaiser die negativen Meinungen nicht nachvollziehen. Für den Schlagerstar ist Florian Silbereisen eine perfekte Wahl: "Das war natürlich ein sehr kluger Schachzug vom ZDF". Florian Silbereisen würde für frischen Wind sorgen.