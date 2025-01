"Das erstaunliche Leben der Ratten – Unterwegs in Rat City": Infos zur spannenden Doku

In dem sehenswerten Beitrag wird unter anderem Nagetierforscher Bobby Corrigan dabei begleitet, wie er verschiedene Lebensräume der Ratten in New York erkundet, darunter Abwasserkanäle und U-Bahn-Stationen. Die Ratten haben gelernt, wie sie an diesen Orten der New Yorker Unterwelt überleben. Sie können beispielsweise hoch springen, aber auch 15 Meter in die Tiefe stürzen, ohne sich etwas zu tun. Durch ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten gelten die Nagetiere als Überlebenskünstler der Evolution. Können wir Menschen gar etwas von ihnen lernen?