"Traumschiff"-Kostüm war zu eng: So nimmt Florian Silbereisen ab

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

„Wenn man bei der Kostümprobe feststellt, dass man über die Feiertage vielleicht doch zu viel gegessen und sich zu wenig bewegt hat ...“, schrieb Silbereisen augenzwinkernd zu einem Bild, das ihn zeigt, wie er vergeblich versucht, den Knopf seiner Anzughose zu schließen. Doch statt zu verzweifeln, zog er eine klare Konsequenz: Sport musste her!

Kurz nach diesem humorvollen Eingeständnis ließ Silbereisen seinen Worten Taten folgen. Während der Dreharbeiten in Costa Rica begab er sich ins schiffseigene Fitnessstudio – ein ungewohnter Anblick für seine Fans. Auf einem neuen Foto posiert er vor einem Spiegel, umgeben von Fitnessgeräten und Hantelbänken, sein T-Shirt bereits von Schweiß durchtränkt. Dazu schrieb er: „Schwitzen auf dem Traumschiff. Damit mir das Kapitänskostüm wieder passt ...“.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Seine Fans zeigen sich begeistert von diesem sportlichen Einsatz. "So wie du aussiehst und was ich sehe bist du perfekt", kommentiert eine Userin, und eine andere stimmt zu: "Du hast es doch garnicht nötig."

So sah Florian Silbereisen früher aus

Eine Reise mit Hindernissen

Doch bevor Silbereisen sich dem Fitnessprogramm widmen konnte, musste er zunächst Costa Rica überhaupt erreichen – und das gestaltete sich schwieriger als geplant. Chaos auf dem Flug sorgte für Verzögerungen, doch schließlich landete er in Mittelamerika und konnte an Bord des TV-Kreuzfahrtschiffs in seine Rolle als Kapitän Parger schlüpfen.