Florian Silbereisen landet plötzlich im falschen Land

Florian Silbereisen und sein 26-stündiges Reiseabenteuer

"26 Stunden später und ich bin tatsächlich schon an Bord (...) Über Toronto ging es dann nach Costa Rica", ließ Florian Silbereisen wissen. Am Ende seiner Reise kam der TV-Kapitän bei seinem "Traumschiff" in Costa Rica an. Die kommenden Reiseziele in den neuen Folgen des ZDF-Dampfers sind unter anderem Neuseeland und Bora Bora. Es bleibt dem Entertainer zu Wünschen, dass er dann schneller zu den Drehorten kommt, als nach Costa Rica.