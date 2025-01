"Schwerwiegende Fehler" in der Berichterstattung zu Gelbhaar-Vorwürfen

Der RBB steht erneut in der Kritik: Im Zuge der Berichterstattung über Belästigungsvorwürfe gegen den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar hat der Sender schwerwiegende journalistische Fehler eingeräumt. Eine externe Kommission soll nun die Konsequenzen prüfen. Sowohl der RBB als auch die Grünen haben Anzeige erstattet.

Die Affäre um fragwürdige Belästigungsvorwürfe gegen den Berliner Politiker Stefan Gelbhaar belastet nicht nur den Wahlkampf der Grünen. Sie wirft auch ein schlechtes Licht auf den zuletzt krisengeplagten Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). In einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung legte der ARD-Sender nun "eine erste Fehleranalyse" vor.

Der RBB, so heißt es in dem Schreiben, habe "im Zuge seiner Berichterstattung über Belästigungsvorwürfe gegen den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar schwerwiegende Fehler gemacht". Der Sender habe "Stefan Gelbhaar durch die nicht ausreichend geprüften Veröffentlichungen Unrecht getan". Chefredakteur Dr. David Biesinger lässt in der Mitteilung seines Senders zitieren: "Wir bedauern diesen Fehler zutiefst und bitten Stefan Gelbhaar um Entschuldigung."