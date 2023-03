"Let's Dance"-Star Patricija Ionel unverüllt im "Playboy"

Patricija Ionel zählt bereits zum dritten Mal zu den Profitänzerinnen und -tänzern, die in der RTL-Tanzshow den Prominenten Beine machen. Nun feiert die 28-Jährige eine Premiere: In der April-Ausgabe des "Playboy" zeigt sich Ionel hüllenlos und will damit ein Zeichen setzen – für mehr weibliche Selbstbestimmung: "Für alles, was Frauen machen, brauchen sie eine Legitimierung. Wir werden oft kritisiert: Wenn du zu angezogen bist, bist du eine Nonne – wenn du dich ausziehst, eine Schlampe", sagt Ionel im "Playboy"-Interview, "Ich bin dafür, dass jede Frau machen kann, was sie gut findet. Dass man aufhört, sie für ihre Entscheidungen zu kritisieren."