Wie geht es mit "Star Wars" weiter? Zwei geplante Kinofilme geplatzt

Die Bundesrepublik von 1950 bis zur Wende

"Die Unbeugsamen": Kampf von namhaften Politikerinnen gegen männliche Ignoranz

Die Doku "Die Unbeugsamen" führt in eine Zeit in Deutschland zurück, in der es Frauen schwer hatten, Politik zu machen. Mutig kämpften diese Vorreiterinnen gegen männliche Ignoranz und Vorurteile an. Eine spannende Zeitreise in den Parlamentarismus der Bundesrepublik von 1950 bis zur Wende, mit Interviews und Archivaufnahmen.

