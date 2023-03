Gewinnspiel: Animationsfilm "Meine Chaosfee & Ich" auf Blu-Ray zu gewinnen

Im gerade auf DVD & Blu-Ray veröffentlichten Film landet eine Zahnfee, die ständig durch ihre Prüfungen fällt, aus Versehen in der Menschenwelt. Hier freundet sie sich mit Maxie an, die der Fee gerne helfen möchte. prisma verlost 3x1 Blu-Ray.

Zum Film: Obwohl sie ihre Zahnfee-Prüfungen ständig vergeigt und deshalb noch nicht für den aktiven Dienst zugelassen ist, landet die leicht verplante Fee Violetta in der Welt der Menschen. Um wieder nach Hause zu kommen, braucht sie einen Zahn. Zum Glück trifft sie das Mädchen Maxie und freundet sich mit ihr an. Maxie ist gerade vom Land in die Stadt gezogen und vermisst ihre alte, grüne Heimat. Bei ihren gemeinsamen Abenteuern lernen Maxie und Violetta, dass mit den richtigen Freunden alles schaffen können.