"DSDS"-Jurorin Katja Krasavice unterstützt Frauen mit großzügiger Spende

Katja Krasavice greift tief in die Tasche: In einem TikTok-Video kündigte die 26-Jährige anlässlich des Weltfrauentages an, 10.000 Euro zu spenden. Ziel der finanziellen Zuwendung ist der Afghanische Frauenverein. "Frauen in der Hauptstadt Kabul ist der Aufenthalt in öffentlichen Parks, Freizeitparks, Fitnessstudios verboten", erklärte die Rapperin. Um ihre Lage zu verbessern, wolle sie nun einen kleinen Teil dazu beitragen und auf die Lage der Frauen in Afghanistan aufmerksam machen: "Ich bin wirklich sehr dankbar, meine Reichweite dafür nutzen zu können." Die humanitäre Hilfsorganisation setzt sich für Frauen und Kinder in Afghanistan ein.