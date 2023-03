"wissen aktuell: Das Gute am Schlechten": Infos zur 3sat-Reportage

In der Dokumentation "wissen aktuell: Das Gute am Schlechten" werden neue Perspektiven gezeigt, denn: Nicht alles, was wir als schlecht abspeichern, muss vollkommen schlecht sein. So werden in weltweiten Studien untersucht, ob Drogen wie LSD schwer behandelbare Depressionen heilen können. Fotoquelle: iStock/microgen