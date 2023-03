“Luther The Fallen Sun”: Kritik zum Netflix-Film mit Idris Elba

Eine klassische Kriminalserie ist "Luther" auf jeden Fall nicht. Zwar gibt es auch hier einen heldenhaften und brillanten Polizisten, der mit seinen Fähigkeiten Mördern auf die Spur kommt. Doch John Luther hat eben auch eine dunkle Seite. Er ist aggressiv und aufbrausend; seine Fälle nehmen John Luther so in Anspruch, dass er sein Privatleben vernachlässigt und regelmäßig moralische und gesetzliche Grenzen überschreitet, um die Täter dingfest zu machen. Im neuen Film "Luther: The Fallen Sun" rächen sich seine Regelverstöße nun endgültig. Ein kranker und doch genialer Serienmörder bringt Luthers Geheimnisse ans Licht, um ihn den Polizisten hinter Gitter zu bringen, wohl wissend, dass kein anderer Ermittler ihm je auf die Spur kommen könnte. Das kann Luther das nicht auf sich sitzen lassen und bricht aus dem Gefängnis aus, um den Psychopathen aufzuhalten.