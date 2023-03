Faraway: Kritik zur Netflix-Romanze mit Naomi Krauss

Seit dem 8. März ist "Faraway" auf Netflix verfügbar. In der deutschen Produktion flieht eine türkischstämmige Frau vor dem Stress des Alltags und folgt den Spuren ihrer verstorbenen Mutter nach Kroatien. Ob sich der Film lohnt, erfahren Sie hier.

Zeynep ist unglücklich: Sie hat keine gute Verbindung zu ihrer Tochter und ihre Ehe ist schon lange nicht mehr das, was sie einmal war. Deshalb flüchtet sie spontan auf eine kroatische Insel, wo ihre verstorbene Mutter vor langer Zeit ein Haus gekauft und es ihr vererbt hat. Hier will sie neu anfangen. Das Geld dazu möchte sie durch den Verkauf des Hauses erwirtschaften. Doch hat die Rechnung ohne Josip gemacht, der seit seiner Kindheit auf dem Grundstück lebt und nicht vorhat, es zu verkaufen. Doch schon bald liegt zwischen der Mutter und dem Kroaten mehr als nur Streit in der Luft…

Eins muss von Anfang an klar sein: Erzählerisch erfindet "Faraway" das Rad nicht neu. Die Geschichte ist von klassischen Klischees geprägt: Der unglückliche Hauptcharakter entflieht seinem traurigen Leben und findet in einer Umgebung, die er anfangs verachtet, inneren Ruhe und dazu noch einen Seelenverwandten. Wirkliche Überraschungen in der Geschichte gibt es nicht. Trotzdem lohnt sich der Film allemal, denn neben allen Klischees schafft er es, die Geschichte einer authentisch wirkenden Mutter zu erzählen, die in der Realität nicht 20 Jahre alt und als Model tätig ist.

Frauen gibt es in Filmen, gerade in Romanzen, nun wirklich zu Genüge. Und das ist kein Wunder, schließlich basieren die meisten Filme dieser Art auf einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Doch "Faraway" packt nicht einfach eine junge und schlanke Frau auf die Bühne. Vielmehr geht es in der Geschichte darum, dass Menschen und besonders Frauen auch nach ihrer oft glorifizierten Jugend nicht aufhören sollten, sich ein glückliches Leben schaffen zu wollen. Dieser Message bleibt der Film auf ganzer Linie treu, was die Zuschauer mit einem angenehm authentischen und positiven Gefühl zurücklässt.

Außerdem sind die Aufnahmen der kroatischen Landschaft sehr gelungen und ein echtes Urlaubs-Feeling stellt sich ein. Sowohl das Meer als auch die kleinen Dörfer und Städte sind großartig in Szene gesetzt, sie wirken etwas altertümlich und doch sehr heimisch. Dies unterstreicht clever die Message des Films, der zu vermitteln versucht, dass wahres Glück in den simplen Dingen des Lebens zu finden ist.