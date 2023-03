Lady Gaga bricht mit Tradition: Kein Auftritt bei den Oscars

"Wir haben alle fünf eingeladen", bestätigte Weiss und meint damit die diesjährigen Nominierten in besagter Kategorie. Die anderen vier würden auch auftreten. Das Publikum erwarten also Live-Darbietungen der folgenden Songs: "Applause" aus dem Drama "Tell It Like a Woman", "Lift Me Up" aus dem Abenteuerfilm "Black Panther: Wakanda Forever" sowie "Naatu Naatu" aus dem actionreichen Drama "RRR" freuen. Auch "This Is a Life" aus dem Sci-Fi-Steifen "Everything Everywhere All at Once" bekommen die geladenen Gäste zu hören.