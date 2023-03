"Excellence: 8 Fights": Neue Serie über Boxlegende Muhammad Ali

Kevin Willmott zeichnet für das Drehbuch verantwortlich, das sich an acht entscheidenden Momenten in Alis ikonischem Leben abarbeitet. Zwar steigt der Boxer in jeder Episode in den Ring, was jedoch zusätzlich im Vordergrund steht, sind die inneren Kämpfe, die der Weltstar zeitlebens auszufechten hatte – auch außerhalb des Rings. Bis heute gilt der Boxer als eine der einflussreichsten und zugleich umstrittensten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts.