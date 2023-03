"Baretta"-Star Robert Blake ist tot

Der frühere US-Serienstar Robert Blake ist tot. Wie der Branchen-Dienst "Deadline" unter Berufung auf Blakes Nichte Noreen Austin berichtete, starb Blake am Donnerstag in Los Angeles an Herzversagen. Er wurde 89 Jahre alt. Michael James Vijencio Gubitosi, so Blakes bürgerlicher Name, wurde am 18. September 1933 als Sohn einer italoamerikanischen Familie in Nutley, New Jersey geboren. 1938 zog die Familie nach Los Angeles, wo Blake schon als Kind in Filmen auftrat.