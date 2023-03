"Goodbye Deutschland": Was ist passiert? Baby in Lebensgefahr

"Es war ein sehr schönes Gefühl, als sie auf meine Brust gelegt worden ist", erinnerte sich "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Anna Heiser (32) in der aktuellen Folge der VOX-Doku an die Geburt ihrer Tochter Alina Marikka – um kurz danach in Tränen auszubrechen: "Aber als ich gehört hab', dass sie nicht atmen kann und so richtig nach Luft schnappt und blau wurde ... Und dann hieß es, dass sie auf die Intensivstation muss ... Ja, war halt ... hart."