"Käthe und ich – Verbotene Liebe": TV-Kritik zur achten Folge der ARD-Serie

Im achten Fall der Freitagsreihe um Paul Winter (Christoph Schechinger) und seiner Hündin Käthe dreht es sich um die Liebe. Gefühle kommen bei dem Psychotherapeuten für eine blinde Lehrerin auf, die von ihrem kranken Hund gebissen wird. Außerdem fühlt sich ein Tierarzt schuldig am Tode eines schwulen Freundes.

In "Käthe und ich – Verbotene Liebe", der achten Episode um den Psychotherapeuten Paul Winter von der Müritz (Christoph Schechinger) und dessen rührend dreinblickende Hündin Käthe, wird eine blinde Lehrerin von ihrem Zähne fletschenden Führhund angegangen. Weil das ursächlich mit einem Hirntumor zusammenhängt, muss der Hund eingeschläfert werden. Keine Frage, dass das ein Fall für den Menschenversteher mit der Therapiehündin ist. Schließlich braucht Ina, die Lehrerin, die gerade eine neue Stelle antreten will, einen neuen Führer. Dass sich Paul sehr offensichtlich in seine unter Schock stehende Klientin verliebt, macht die Sache nicht leichter – das Käthe-und-ich-Drama "Verbotene Liebe" aber geradezu perfekt.