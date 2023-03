Neuer Film mit "Fack Ju Göhte"-Star Jella Haase als Chantal

Chantal im Kampf gegen Hessen und tyrannische Könige

Im neuen Film unter dem Arbeitstitel "Chantal im Märchenland" wird Chantal (erneut gespielt von Jella Haase) ungewollt in eine Märchenwelt transportiert, heißt es in einer Ankündigung, die Constantin Film am Donnerstag veröffentlichte. Dort angekommen räumt sie "mit reaktionären Märchenklischees auf, kämpft gegen Hexen und tyrannische Könige – und vor allem für ihre Freundschaft zu Zeynep." Dabei, so verrät Regisseur und Drehbuchautor Dağtekin, entdecke sie "einige Geheimnisse, die in unseren Märchenbüchern bisher fehlten".