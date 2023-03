Loredana Wollny: Alle Infos zur Verlobung des Reality-Stars

Mama Silvia freut sich mit

Ein besonderer Hingucker ist der Verlobungsring: In Roségold glänzt er ab sofort am Finger der Braut in spe. Ein Bild zeigte auch die Handfläche ihres Verlobten, auf der geschrieben steht: "She Said Yes". Das griff die 19-Jährige auch in ihrer Bildunterschrift auf: "Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. I Said YES!" Mama Silvia gratulierte im Namen der gesamten Familie auf Instagram und schrieb: "Wir freuen uns sehr für euch." Wann die Hochzeitsglocken läuten, ist noch nicht klar.