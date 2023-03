Ronan Keating: Alle Infos zu seinem Enkel

Ronan Keating (46) darf sich von nun an Opa nennen: Jack Keating, der älteste Sohn des in Irland geborenen Sängers, ist Vater einer Tochter geworden. Auf Instagram teilte der 23-jährige "Love Island"-Star ein erstes gemeinsames Foto mit seinem Sprössling. Dazu schrieb er: "Willkommen auf der Welt, meine kleine Prinzessin." Bei wem es sich um die Mutter des Kindes handelt, ist bislang ebenso wenig bekannt wie der Name des jüngsten Familienzuwachses.

Über die Geburt seiner ersten Enkeltochter scheint sich Keating, nach der Trennung von Boyzone 2000 auch solo sehr erfolgreich ("Life Is A Rollercoaster", "If Tomorrow Never Comes"), sehr zu freuen: "Kleine Süße", kommentierte der stolze Großvater den Instagram-Beitrag seines Sohnes.