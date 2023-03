"Schlag den Star": Infos zum Duell Biedermann-Ullmann

Am Samstagabend treten zwei prominente Damen beim Duell von "Schlag den Star" an. Wer kann den Wettkampf für sich gewinnen? Sängerin Jeanette Biedermann oder TV-Moderatorin Janin Ullmann?

Geballte Frauenpower am Samstagabend: In der 74. Ausgabe von "Schlag den Star" treten Popsängerin Jeanette Biedermann und Moderatorin Janin Ullmann gegeneinander an. Im Live-Wettkampf gilt es für die Promi-Damen nun, Kampfgeist, Fitness, Geschicklichkeit und Scharfsinn zu beweisen. Über maximal 15 Spielrunden geht das Kräftemessen, das man gut auch unter der beliebten Duell-Kategorie "Blamieren oder Kassieren" subsumieren könnte. Wer am Ende die besseren Nerven hat, bekommt von Moderator Elton den Koffer mit der Siegprämie von 100.000 Euro überreicht.