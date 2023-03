"Tatort: Hackl": TV-Kritik zum Münchner Krimi mit Joshua Kimmich

Hackl liegt mit der gesamten Nachbarschaft im Clinch

Als Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) den Fall übernehmen, scheint der Schuldige schnell gefunden. Wie der Zufall es will, lebt ausgerechnet der polizeibekannte Störenfried Johannes Bonifaz Hackl (grandios: der vielfach preisgekürte Film- und Theaterschauspieler Burghart Klaußner) im Nachbarhaus des Opfers. Hackl, ein Grantler vor dem Herrn, hat bereits in der Vergangenheit Bekanntschaft mit den beiden Kommissaren gemacht – und, wie Leitmayr nicht müde wird zu betonen, ihn einst sogar in den Finger gebissen. Auch mit Adam soll der Querulant schon aneinander geraten sein. Der Verstorbene sei "ein cooler Typ" gewesen, "das Gegenteil vom Hackl", erklärt die Nachbarin Ulli Weber (Hanna Scheibe) den Polizisten. Ohnehin liege der immerzu wütende Krawallmacher mit der gesamten Nachbarschaft im Clinch – ein anderer, so lassen alle Zeugenaussagen glauben, kann es also gar nicht gewesen sein. Oder?