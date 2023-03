"Die perfekte Minute": Infos zum Show-Klassiker mit Ulla Kock am Brink

Regisseur will Aufmerksamkeit nutzen

Oscar-Gewinner Daniel Kwan macht auf psychische Gesundheit aufmerksam

"Everything Everywhere All at Once" ist ein Sci-Fi-Film, der insgesamt 7 Oscars, unter anderem als "Bester Film", gewonnen hat. Damit ist er der erfolgreichste Film der diesjährigen Preisverleihung. Im anschließenden Interview nutzte Drehbuchautor und Regisseur Daniel Kwan die einmalige Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit auf ein ernstes Thema zu lenken.

MEHR