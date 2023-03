"Money Shot: The Pornhub Story": Alle Infos zur investigativen Netflix-Doku

Fortsetzungen der Videospiel-Verfilmung

"The Last of Us": Genug Stoff für mehrere neue Staffeln

Die Geschichte der Videospiel-Verfilmung "The Last of Us" scheint noch lange nicht auserzählt. Zunächst war die Begeisterung über eine zweite Staffel des Serien-Hits groß. Nun gibt es eine weitere positive Nachricht der Macher: Es sind noch weitere Staffeln geplant.

