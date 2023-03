"Und draußen die Nacht": TV-Kritik zur ARTE-Serie von Marco Bellocchio

Das Programm kommt rechzeitig zum Jahrestag: Am 16. März 1978 überfielen in Rom Mitglieder der linksterroristischen Roten Brigaden Aldo Moro, den Vorsitzenden der Democrazia Cristiana, in seinem Wagen. Vier Mitarbeiter und der Chauffeur wurden erschossen, er selbst überlebte und wurde in einem eigens gezimmerten Verlies in einer Wohnung der Terroristen gefangen gehalten. Weil sich die Staatsregierung nicht erweichen ließ, gleichgesinnte Gefangene freizulassen, wurde Moro 55 Tage später erschossen. Es war das Ende einer von Blutspuren gekennzeichneten Utopie. Bei der Entführung Hanns Martin Schleyers hatte Deutschland nur wenige Monate zuvor ganz Ähnliches erlebt. In der sechsteiligen ARTE-Serie "Und draußen die Nacht" ("Esterno Notte", RAI / ARTE France, ab 8. März auch in der Mediathek) erzählt Marco Bellocchio den Fall Aldo Moro mit künstlerischer Freiheit und aus persönlicher Sicht.