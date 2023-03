"Schritte in die Freiheit – der irische Tanz": Infos zur heutigen BR-Doku

Der irische Volkstanz ist weitaus mehr, als die bekannten Riverdance-Ensembles. Der Dubliner Dokumentarist Ruán Magan taucht tief in die Geschichte der uralten Tradition ein und erfährt dabei so manches erstaunliches über den irischen Tanz und dessen Bedeutung.

Von der Begeisterung für die Formation des weltweit erfolgreichen Riverdance-Ensembles sollte man sich nicht abschrecken lassen. In dieser sehenswerten Kulturdokumentation geht es in die Tiefe, und da wird durchaus erstaunliches zutage gefördert. Der Dubliner Dokumentarist Ruán Magan erzählt in "Schritte in die Freiheit – Der irische Tanz" unter Einbeziehung von insgesamt 35 Musikern und 75 Tänzern die Geschichte eines uralten Volkstanzes, als hätte er sie soeben neu entdeckt.